Aangifte tegen Egerton vanwege 'Hitlergroet'

Federatief Joods Nederland heeft aangifte gedaan tegen Simon Egerton van Hockey Club Rotterdam. De Brit zou afgelopen zondag tegen Hurley een Hitlergroet naar zijn tegenstanders hebben gemaakt. Egerton scoorde de belangrijke 2-1 waardoor de Rotterdammers naar de play-offs voor de landstitel gaan. Tijdens het juichen maakte hij een armgebaar.

Misverstand

Volgens persvoorlichter Alexander Bakker is alles gebaseerd op een misverstand. "Zoals altijd, bij een topwedstrijd met zulke belangen, was er spanning en werd er wat over en weer geroepen. Toen Egerton scoorde deed hij een 'drop the mic.' Dat is een gebaar overgewaaid vanuit Amerika. Dit gebaar staat gelijk aan 'doe normaal'."

Bakker zegt over beelden vanuit andere standpunten te beschikken die bewijzen dat het geen Hitlergroet was.

Federatief Joods Nederland

Victor Loonstein van het FJN gelooft niet dat het een 'drop the mic' is. Voor hem spreken de beelden boekdelen en is het een echte Hitlergroet. "Wij zijn een organisatie die antisemitisme in Nederland probeert tegen te gaan. Door aangiftes te doen willen wij laten zien dat een Hitlergroet in Nederland strafbaar is. Je beledigt een grote groep mensen ermee."

De FJN heeft niet een bepaald doel voor ogen met de aangifte. "Wij gaan er niet vanuit, maar mocht Egerton zijn excuses aanbieden, dan is er een kans dat voor ons de kous af is", zegt Loonstein.

Politieonderzoek

De uitkomst van een eerste politieonderzoek is dat Egerton in ieder geval geen strafbaar feit heeft gepleegd. De hockeyer zelf is aangeslagen door alle commotie die op hem af is gekomen.