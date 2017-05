Feyenoord-cave op zolder

De zolder van

De kampioenskoorts rond Feyenoord lijkt zich over heel Nederland uit te breiden. Ook in Leusden, vlakbij Utrecht, worden de dagen afgeteld. En voor Chris Verschuur is dat niet altijd even makkelijk. Want zijn familie en vrienden zijn allemaal Ajax-fan.

"Vroeger onderstreepte ik altijd voor mijn broers alle mislukkingen van Ajax in de krant. Zodat hij er niet omheen kon. Andersom gebeurde dat ook." Van zijn vrouw mag hij alleen op zolder uiting geven aan de liefde voor Feyenoord. En dat doet hij dan ook. De zolder is inmiddels een echt Feyenoord-museum. "Het is een soort virus, dat zit in je en dat krijg je er nooit meer uit." Verschuur kan niet wachten tot zondag. Dan zit hij in de Kuip waar hij de wedstrijd gaat bekijken. "Ik trek mijn speciale Feyenoordsokken aan, en een shirt uit de jaren '60. Ik draag ook altijd een speldje dat ik van Henk Wery heb gekregen. Dat gaat geluk brengen."