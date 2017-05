Politie pakt verdachten op voor uit het raam gooien van geknevelde man

Slachtoffer werd van de eerste verdieping gegooid in de Rotterdamse Zwartjanstraat

De politie heeft twee mannen en een vrouw aangehouden, omdat verdacht worden van het naar beneden gooien van een man vanuit een huis. De drie blijven voorlopig vastzitten.

Op Koningsdag vond de politie een man aan de achterkant van een huis aan de Zwartjanstraat. Hij lag gewond in de bosjes.

Het slachtoffer vertelde dat hij naar het bovenhuis was gelokt en daar in elkaar was geslagen en gekneveld. Daarna werd hij naar van de eerste verdieping naar beneden gegooid.

De verdachten van 18, 20 en 33 jaar oud komen allemaal uit Rotterdam. Ze worden verdacht van poging tot doodslag.