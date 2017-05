Kinderen knikkeren om knikkerkampioenschap

Foto: Hans Fledderus Foto: Hans Fledderus Foto: Hans Fledderus

Tientallen kinderen hebben woensdag in Sliedrecht mee gedaan een voorronde van het Nederlands Kampioenschap knikkeren. De komende weken zijn er in andere gemeenten ook voorrondes. De winnaars nemen het tegen elkaar op in de landelijke finale in Amersfoort op 1 juli.

De kinderen zijn uiterst serieus. "Ik heb gewonnen met 9-1!", glundert een jongen apetrots. Ook de ouders supporten hun knikkerende kroost zo goed mogelijk. Deze kinderen bewijzen dat knikkeren niet iets van vroeger is, maar nog springlevend. Hoewel sommige termen bij de jongste spelers niet bekend zijn: "Schoffelen? Nee, nooit van gehoord."