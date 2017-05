Afspraken met Airbnb om Amsterdamse toestanden te voorkomen

Van Amsterdamse wantoestanden met illegale verhuur en overlast van toeristen is nog geen sprake, maar Rotterdam is wel gewaarschuwd. Steeds meer Rotterdammers verhuren hun woonruimte aan toeristen via het online platform Airbnb. Als deze groei doorzet, dan kan het zonder afspraken uit de hand lopen.

"Een persoonlijk welkom aan toeristen, ruimte over in ons huis en een leuk zakcentje bijverdienenen, dat is voor ons de reden dat we via Airbnb een privé kamer verhuren", zegt verhuurder Hanneke van Hintum.

Vorig jaar waren er 116.000 overnachtingen via Airbnb en dit jaar gaat aantal ver voorbij. In Rotterdam betalen gasten gemiddeld 72 euro per nacht en dat is een stuk goedkoper dan een hotel. Vooral het centrum, Delfshaven en Noord zijn populair.

"Wij zitten al over de honderd gasten. De plek wordt gewaardeerd, midden in het centrum vlakbij het Centraal Station. En we krijgen leuke recensies van onze gasten."

Tot nu toe zijn de ervaringen met Airbnb in Rotterdam veelal positief. In Amsterdam is dat totaal anders. "Het ergste was dat we zeven Engelse jongen in de gang aantroffen, die waren strontbezopen en hadden tegen de muren gepist. Dan voel je je niet meer veilig in je eigen huis", zegt een Amsterdammer over de verhuur van Airbnb door buren.

Het Amsterdamse stadsbestuur gaat met een meldplicht de particuliere verhuur aan banden leggen. Daar loopt de illegale verhuur, het misbruik en de overlast van toeristen de spuigaten uit. Rotterdam is gewaarschuwd om dat te voorkomen.

"Het is belangrijk om eisen te stellen aan wat wel en niet mag bij verhuur en ook aan spreiding. Wij hebben als Rotterdam de luxe dat we nog niet zoveel toeristen hebben als Amsterdam en kunnen we met goede afspraken de uitwassen voorkomen", zegt Jannelieke Aalstein van Rotterdam Partners.

De Airbnb-verhuurder Hanneke houdt vast aan het oorspronkelijke concept vast van een huis delen. "Als het gaat om bij mensen thuis logeren, dan zal er geen exces zijn. Maar als je gaat speculeren en ruimtes zomaar verhuurt, dan kan je snel de fout in gaan. Ik hoop dat Rotterdam die lessen van Amsterdam trekt."