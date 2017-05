Ook kaasboer lift mee op Feyenoord-hype

"Dirkie gaat er dadelijk heel goed van kan voetballen", roept de verkoopster van de Feyenoord-kaas in winkelcentrum Keizerswaard.

Alexanderhoeve Keizerswaard heeft speciaal voor het naderende kampioensschap een Feyenoord-kaas op de planken liggen. "Het moet haast wel geluk brengen."

De kaas is één jaar gerijpt, en is dus niet speciaal voor dit moment gemaakt. Ook op alle andere dagen van het jaar is de kaas te koop in de Keizerswaard. De sticker op de kaas is wel speciaal voor het duel van 7 mei gemaakt.