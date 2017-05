Vlaggen halfstok voor dodenherdenking

Langs de Boompjes in Rotterdam zijn donderdagochtend alle Nederlandse vlaggen halfstok gehangen in verband met dodenherdenking. Langs het water van de Nieuwe Maas staan ruim tweehonderd vlaggenmasten. Ruim dertig zijn voorzien van de Nederlandse vlag.

In de regio wordt op tal van plekken stil gestaan bij de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog.

Zo is er in het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam de eerste Nationale Jongerenherdenking en steken jongeren duizenden kaarsjes aan bij de Laurenskerk op een oppervlakte van 200 vierkante meter. Het kunstwerk moet de hoop voor de toekomst symboliseren.

In de kerk is 's avonds ook de centrale herdenkingsbijeenkomst met burgemeester Aboutaleb. De aansluitende stille tocht is om 19.30 uur en voert via de Meent naar het Stadhuisplein. Bij het 'monument voor alle gevallenen 40-45' is om 20.00 uur twee minuten stilte.

Stichting Loods24 en Joods Kindermonument plaatsen verspreid over de dag enkele tientallen Stolpersteine in Rotterdam. Met de stenen worden weggevoerde joodse gezinnen herdacht.

Ook in Dordrecht is er een stille tocht. Die begint om 19.45 uur in het Oranjepark en voert naar het Sumatraplein, waar waarnemend-burgemeester Van der Velden een krans legt.

Op Goeree-Overflakkee zijn er acht bijeenkomsten. Burgers en militairen worden er herdacht die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in oorlogen of vredesoperaties om het leven kwamen.