Feyenoord-auto met emotionele lading

"Dat we dit nog mogen meemaken is heel bijzonder", vertelt Steffie Siemons. Ze heeft het niet alleen over het kampioenschap, maar vooral dat haar vader Feyenoord kampioen kan zien worden.

"Zestien jaar geleden is bij mijn vader keelkanker gevonden", vertelt Siemons. "Afgelopen september moest hij weer geopereerd worden. Onder meer zijn strottenhoofd is toen verwijderd." De vader van Steffie rijdt elke twee weken met haar zoon naar de Kuip. In de tijd dat haar vader in het ziekenhuis lag, ging Steffie met zoon Rick naar de Kuip. "Wel moesten we voor en na de wedstrijd naar de Daniel den Hoed Kliniek, voor een voor- en nabeschouwing van de wedstrijd." "De auto was een voornemen van mijn vader", vertelt Steffie verder. "Als Feyenoord-kampioen wordt, maak ik een Feyenoord-auto. En met heel veel hulp is dat voornemen nu waarheid geworden."