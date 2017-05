Eerdmans wil ‘pedoregister’ in Rotterdam

Joost Eerdmans

Wethouder Joost Eerdmans pleit voor de invoering van een 'pedo-register' in Rotterdam. Burgers kunnen dan via internet opzoeken of ze bij een zedendelinquent in de buurt wonen.

Het plan van de wethouder van Leefbaar Rotterdam is niet helemaal nieuw. In de Verenigde Staten bestaat het systeem al. Het register zal als het aan Eerdmans ligt niet volledig openbaar worden, maar mensen kunnen wel controleren of hun buurman of buurvrouw een zedendelict met een minderjarige heeft gepleegd. Leefbaar had het in 2013 ook al in het verkiezingsprogramma opgenomen. Eerdmans wil nu met de andere Rotterdamse wethouders in overleg om het plan in de praktijk te brengen.