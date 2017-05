Twee mensen onwel na perazijnzuurlek IJsselland Ziekenhuis

In het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel zijn donderdagochtend twee mensen onwel geraakt. Er was vijf liter van het ontsmettingsmiddel perazijnzuur vrijgekomen.

''Er viel in het magazijn een fles om en twee medewerkers liepen daar langs. Zij raakten onwel en worden nu behandeld. Uit voorzorg zijn de afdelingen D2 en D3 ontruimd. Die mensen zijn naar een andere afdeling verplaatst'', aldus de politie om 09.30 uur op Radio Rijnmond.

Perazijnzuur geeft een penetrante lucht. Bij inademing veroorzaakt dit ademhalingsklachten.

De twee slachtoffers zijn medewerkers van het ziekenhuis. Zij zijn overgebracht naar een ander ziekenhuis. Er was volgens de politie kort sprake van een vermiste, maar die persoon is even later alsnog gevonden.

Anderhalf uur later was het goedje door de brandweer afgedekt en de situatie onder controle. Bezoekers zijn opgevangen in het personeelsrestaurant. Alle operaties in het ziekenhuis zijn voor de rest van de dag geannuleerd.