Brand in kantoor Belastingdienst in Rotterdam

Belastingdienst ontruimd Foto: Robert Bas

In het kantoor van de Belastingdienst aan de Laan op Zuid in Rotterdam heeft donderdagochtend kort brand gewoed. Op de eerste etage stond een schoonmaakkar in brand in een opslagruimte.

De brandweer was snel ter plaatse en bluste de brand. Ambtenaren werden uit voorzorg naar buiten gedirigeerd. Alleen de medewerkers op de eerste verdieping kunnen nog niet allemaal terug naar hun werkplek.