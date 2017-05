Bouwbedrijf Krimpen voor de rechter na dodelijk steigerongeval

Een bouwbedrijf uit Krimpen aan den IJssel is flink in de fout gegaan bij een fataal bedrijfsongeluk in Leiden, drie jaar geleden.

Het bedrijf had de steiger niet goed opgebouwd. Daardoor stortten twee mannen vier meter naar beneden. Een van hen overleefde dat niet. Donderdag moest het bedrijf zich voor de rechter verantwoorden. Uit onderzoek bleek dat er planken los zaten en dat er geen stabilisatoren gebruikt zijn. Volgens justitie heeft het bedrijf de werknemers daarmee in een gevaarlijke situatie gebracht. De nabestaanden hebben inmiddels een schadevergoeding gekregen. De zaak wordt in september inhoudelijk behandeld.