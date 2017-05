Man steelt auto bij garagebedrijf na proefrit

De politie heeft een 22-jarige man opgepakt voor het stelen van een auto bij een garagebedrijf in Rotterdam na een proefrit.

De man maakte eerst het ritje, samen met een medewerker van het autobedrijf. Terug bij de dealer ging de man er met de wagen vandoor.

De politie plaatste het kenteken direct in een systeem dat verbonden is met snelwegcamera's. Toen de auto over de Van Brienenoordbrug reed, kreeg de politie daar een seintje van.

Agenten keken op de snelweg uit naar de auto en zagen deze op de A29. Daar zetten zij de auto aan de kant ter hoogte van Klaaswaal en hielden de man aan.