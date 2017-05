Donderdag in 'Bureau Rijnmond'

Bureau Rijnmond op TV Rijnmond besteedt donderdag aandacht aan onder meer een geruchtmakende inbraak in 's-Gravendeel, een overval op een Rotterdams garagebedrijf, een aantal diefstallen en een beroving in de trein van Utrecht naar Rotterdam.

's-Gravendeel

Afgelopen maandag rond 03.10 uur waren agenten binnen een minuut ter plaatse bij een inbraakalarm van een supermarkt aan de Langestraat in ’s-Gravendeel.

Zij overliepen een aantal inbrekers die hun wapens trokken en op hun vlucht een politieauto ramden. De politie is op zoek naar getuigen.

Beroving in trein

De politie Eenheid Den Haag onderzoekt een beroving in de trein van Utrecht naar Rotterdam.

Zij is op zoek naar een specifieke getuige en naar informatie over de daders, die op station Delft uit de trein zijn gestapt.

Fietsendiefstallen

Sinds november 2016 sloegen fietsendieven regelmatig toe in Ridderkerk en Spijkenisse. Er werden onder meer fietsen weggenomen bij het zwembad aan de Sportlaan in Ridderkerk en bij een aantal horecagelegenheden in Ridderkerk en Spijkenisse.

In alle gevallen gaat het om vermoedelijk dezelfde daders. Bij enkele diefstallen zijn bewakingsbeelden gemaakt, waarop de daders te zien zijn.

Diefstal telefoons

Vorige week werden al beelden getoond van drie jonge verdachten van diefstal van telefoons uit een school aan de Essenburgsingel in Rotterdam.

De beelden werden gemaakt toen zij het pand verlieten. Deze week de herkenbare beelden van de drie jongens.

Overval garagebedrijf

Op 2 februari om ongeveer 17.15 uur was de filiaalmanager van Kwik-Fit aan de Noorderhagen in Rotterdam met een leerling-automonteur aan het werk.

Die laatste was bezig om de auto’s die buiten geparkeerd stonden, naar binnen te rijden. Plotseling kwam een man met een groot mes binnen die geld eiste.

Bureau Rijnmond is het regionale opsporingsprogramma op TV Rijnmond. Het is op donderdagmiddag rond 17.20 uur te zien op RTV Rijnmond en wordt vervolgens elk uur herhaald tot de volgende dag 17.00 uur.