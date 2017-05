Verwarde man opgepakt na zuurlekkage IJsselland Ziekenhuis

De politie heeft een 25-jarige verwarde man opgepakt voor de zuurlekkage in het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel. Hij werd in zijn woonplaats Gouda aangehouden. De politie onderzoekt of er sprake is van opzet.

Donderdagochtend kregen zeventien mensen in het ziekenhuis ademhalingsmoeilijkheden nadat er vijf liter perazijnzuur was gelekt in een magazijn. Twee van hen zijn er slecht aan toe. Zij zijn opgenomen op de intensive care. De brandweer heeft het goedje afgedekt. Verschillende afdelingen van het ziekenhuis werden ontruimd. Het is nog onduidelijk hoe de lekkage heeft kunnen ontstaan.