Familieleden slachtoffer Dynamostraat ook gedood bij schietgeweld

De 24-jarige man die woensdag werd doodgeschoten in Rotterdam-Zuid, verloor vorige week nog zijn broer bij een schietpartij op Curaçao. Ook werd een neef van hem in 2015 in de Dumasstraat in Lombardijen vermoord. Dat bevestigen bronnen aan RTV Rijnmond.

De familie ontkent overigens dat er een link is tussen de moord op 30 april op Curaçao en in Rotterdam-Zuid. De schietpartij was woensdag aan de Dynamostraat. Het slachtoffer werd daarna bij het Ikazia Ziekenhuis achtergelaten door enkele mannen in een auto. Kort daarop zijn de twee inzittenden van die auto opgepakt. Een neef van de omgekomen man kwam ook al bij een schietpartij om het leven. Hij werd doodgeschoten in 2015 in de Dumasstraat in Lombardijen. De schutter werd in februari in hoger beroep veroordeeld tot elf jaar cel. Volgens de rechter lag het motief voor de schietpartij in de relationele sfeer.