FC Dordrecht niet bezig met Achilles '29

FC Dordrecht werkt met een fitte groep naar het cruciale duel met FC Den Bosch toe. Alleen Joris Kramer ontbreekt vrijdag in Brabant. De ploeg van trainer Gérard de Nooijer heeft een punt nodig om definitief veilig te zijn.

Concurrent Achilles '29 speelt op eigen veld tegen Jong PSV. Voorlopig doen beide degradatiekrakers er nog toe. Dat kan anders zijn als de hekkensluiter nog voor vrijdag gestraft wordt met drie punten aftrek wegens het niet voldoen aan financiële doelstellingen. Woensdag moest Achilles '29 zich melden in Zeist bij KNVB voor een zitting van de beroepscommissie. Het is nog wachten op een uitspraak.

Bij FC Dordrecht zijn ze niet met Achilles '29 bezig, maar met het duel met FC Den Bosch. "Het is afwachten. Wij moeten ons concentreren op de wedstrijd tegen FC Den Bosch en het niet laten afhangen van een uitspraak van de KNVB," aldus De Nooijer.

"Ik ben heel rustig. We hebben alles door besproken wat we moeten doen. Natuurlijk is er spanning, bij iedereen. Maar een punt is genoeg. We staan nog steeds twee punten voor. Zij moeten winnen. De druk ligt bij ons, maar ook bij Achilles '29," vervolgt de oefenmeester.

Mawouna Amevor probeert in de dagen voor de kraker in Den Bosch vooral rustig te blijven. "Hier komt een andere spanning bij kijken dan normaal. Voor Achilles '29 is het de laatste kans, voor ons ook."

De selectie van FC Dordrecht werd donderdag tijdens de laatste training gesteund door veel publiek. "Ze kunnen ook niet komen, zeg maar. We zitten niet in de beste fase, maar toch blijven ze komen. Dat geeft iedereen een goed gevoel."