Opvang statushouders Hoogvliet gaat niet door

Informatieavond in sporthal

De opvang van statushouders in het pand aan de Kapershoekseweg in Hoogvliet gaat niet door. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er op dit moment voldoende opvangplekken.

De gemeente onderzoekt wat er nu verder met het pand gaat gebeuren. Het is wel klaar voor de opvang van mensen.

Het plan om twaalf mannen met een verblijfstatus in het pand te vestigen zorgde voor veel ophef. Een informatieavond op 9 november in een sporthal in de wijk Boomgaardshoek liep uit de hand. Bij het vertrek werd er tegen de auto van wethouder Schneider geschopt en geslagen.

In de weken en maanden daarna ging het protest verder. Die protesten zouden bij de nu genomen beslissing geen rol hebben gespeeld.

Blij en verrast



De buurtbewoners zijn blij en verrast met de brief van Schneider. Ze hadden eerder bericht gekregen dat hun bezwaar tegen de komst ongegrond was verklaard.

''Maandag zouden de eerste statushouders komen'', zegt Jacqueline de Wijer namens de buurtbewoners. ''Daarom zijn we heel blij met dit nieuws. En we hebben ook al suggesties voor een andere bestemming. Wat ons betreft komt er een sociale werkplaats voor fietsen in het pand.''

De gemeente Rotterdam moest in de eerste helft van 2017 770 mensen huisvesten. 606 van hen hebben al onderdak. Zij zitten onder meer in de Bredestraat.