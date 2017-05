Korpschef Paauw vertrouwt op gezond verstand Feyenoordfans

De Rotterdamse korpschef Frank Paauw vertrouwt op het gezond verstand van de Feyenoordfans. De 57-jarige Paauw ziet geen enkele reden tot rellen of vernielingen tijdens de kampioenswedstrijd of huldiging. "Het zijn je eigen mensen, eigen stad en je eigen club. Er zijn geen tegenstanders."

Ondanks dat Paauw geen grote problemen verwacht, zijn er wel maatregelen getroffen. "Wij moeten gewoon geprepareerd zijn voor de bepaalde groep die een andere definitie heeft van feest vieren dan de rest," aldus Paauw. Hij benadrukt nogmaals dat de politie niet naïef naar de huldiging kijkt.

Zorgen

Voor Pauw zijn er twee duidelijke doelen tijdens Excelsior - Feyenoord. "Mijn eerste zorg is dat de wedstrijd uitgespeeld kan worden. Mijn tweede zorg is dat de bus van Woudestein veilig naar de Kuip komt." Hiervoor zijn een aantal maatregelen genomen die Paauw nog even geheim wil laten.

Van Donge & De Roo stadion

Door het goede gedrag van de eigen supporters verlaagde Excelsior in 2013 de hekken. Hierdoor is het voor supporters makkelijk om na het laatste fluitsignaal op het veld te komen. De korpschef legt de verantwoordelijkheid daarvoor bij Excelsior zelf. Buiten het stadion zijn ook maatregelen getroffen. Er komt een extra ring om het stadion heen. "Een combinatie van dingen die er al staan, zoals de politie, containers en hekwerk.

Stadhuisplein

Op het Stadhuisplein is de wedstrijd ook te volgen op grote schermen. "Dat gebied wordt gezien als een evenemententerrein. Daar is dus niet meer politie dan bij bijvoorbeeld Koningsdag." Ondanks dat er veel mensen terecht kunnen op het Stadhuisplein hoopt Paauw dat de Kuip genoeg aantrekkingskracht heeft om het rustig te houden.

Huldiging

Om 23.00 begint het klaarmaken van de Coolsingel voor de huldiging op maandagmorgen. Er worden meerdere vakken gemaakt. Er komt geen speciaal kindervak om zo de diversiteit in de vakken zo groot mogelijk te houden. Paauw hoopt dat dit een extra stimulans voor de supporters is om zich te gedragen. Op de Coolsingel kunnen 100.000 mensen de huldiging meemaken. Mocht het bij extreme drukte nodig zijn, kan het nog worden uitgebreid met mensen op de Binnenrotte. Dan kunnen zo'n 140.000 mensen de huldiging bijwonen.