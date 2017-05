Vrouw steekt vrouw en hond neer

Een ruzie tussen twee vrouwen aan de Schiedamseweg Beneden in Rotterdam is uitgelopen op een steekpartij.

Niet alleen een van de vrouwen, maar ook haar hond is neergestoken. De vrouw is met een wond in haar arm naar het ziekenhuis gebracht en de hond naar een dierenkliniek. Beide slachtoffers hadden alleen maar hechtingen nodig.

De verdachte is weggevlucht, maar werd later aangehouden op de Industrieweg. Het mes werd teruggevonden in een brievenbus.