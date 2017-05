Vergeten Verhalen - Onderduiken en overleven

Jacky_en_Betty cijferlijst_DoravanVeen Dora_van_Veen

Net twee jaar is Betty Vos-Vieijra als de oorlog uitbreekt. Ze woont met vader Marcus, moeder Dora en oudere broer Jacky in de Rozenburglaan 17. Nadat een emigratiepoging in 1940 mislukt is, duikt het Joodse gezin op verschillende plaatsen onder: Marcus Vieijra gaat bij een zakenrelatie in Zwijndrecht wonen, moeder en broer Jacky in IJsselstein op een boerderij en Betty bij twee ‘tantes’ in Den Haag. Vader Marcus en Betty overleven de oorlog, moeder Dora en broer Jacky worden verraden en komen niet meer terug. Het Stadsarchief zocht naar informatie over dit gezin en vond moeder Dora van Veen o.a. terug in het schoolarchief van het Erasmiaans gymnasium. Ze trouwde jong en kreeg een gezin. Maandag 8 mei worden op school alle namen van de slachtoffers voorgelezen door leerlingen, waaronder die van moeder Dora van Veen.

Beluister hier het verhaal van Betty dat ze zelf vertelde in de uitzending.