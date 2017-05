Aangifte tegen Egerton ingetrokken

De "drop the mic" van Egerton. (foto: Hockey.nl)

De aangifte tegen Hockey Club Rotterdam speler Simon Egerton is ingetrokken. Woensdag deed Federatief Joods Nederland aangiften tegen de Brit voor het maken van een Hitlergroet naar zijn tegenstanders. Na een goed gesprek tussen de betrokken partijen heeft de FJN besloten om de aangifte te laten varen.

Egerton zou de groet gemaakt hebben na het scoren van de beslissende 2-1 tegen Hurley. Zelf zegt de tophockeyer dat hij een "drop the mic" deed. Daarmee wilde hij kenbaar maken aan zijn tegenstanders dat ze "normaal" moesten doen. "Drop the mic" is voornamelijk populair onder artiesten en politici om hun woorden extra kracht bij te zetten.

Zondag plaatste Rotterdam zich definitief voor de play-offs. Komend weekend speelt de nummer drie van de hoofdklasse nog één duel in de reguliere competitie, uit bij koploper Bloemendaal.