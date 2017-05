Diefstal van telefoons Marnix Gymnasium Rotterdam

Terwijl leerlingen van het Marnix Gymnasium in Rotterdam aan het gymen zijn,stelen drie jongens mobiele telefoons uit de kleedkamer. In eerdere uitzendingen hebben we de jongens onherkenbaar laten zien en de kans gegeven zich te melden. Dit hebben zij niet gedaan. Daarom komen ze deze week herkenbaar in beeld.