Veel onduidelijkheid over ontstaan zuurlekkage IJssellandziekenhuis

De man die is opgepakt voor de zuurlekkage in het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel is een 25-jarige uitzendkracht die als transportmedewerker in het ziekenhuis werkt. Dat blijkt uit de persconferentie door de raad van bestuur van het ziekenhuis.

De man was verantwoordelijk voor het transporteren van ontsmettingsmiddelen naar de verschillende afdelingen. De politie doet nog onderzoek naar hoe de lekkage heeft kunnen ontstaan.

Er is nog veel onduidelijkheid over de zaak. De jerrycan met vijf liter ontsmettingsmiddel werd gevonden in een van de magazijnen op de begane grond. Een medewerker van het ziekenhuis was in die ruimte om zich om te kleden en raakte daarbij onwel.

Twee medewerkers van het ziekenhuis en een patiënt die het raam open had staan, zijn naar de IC gebracht. Een is al naar huis gestuurd.

Aan het pasjessysteem van het ziekenhuis was te zien dat de transportmedewerker zich niet meer in het ziekenhuis bevond. Hij is later in zijn woning in Gouda aangehouden.

Of er sprake is van opzet of een ongeluk is nog niet bekend. De man mag de vaten met ontsmettingsmiddelen niet openen zonder speciale kleding. Hij had het morsen dus moeten melden.

Het ziekenhuis meldt dat er geen sprake van een arbeidsconflict. De politie doet onderzoek naar het voorval.

Het IJssellandziekenhuis is inmiddels weer in gebruik. De medewerkers gaan vandaag langer door om zoveel mogelijk mensen te helpen. Morgen is het ziekenhuis gewoon weer open.