Rotterdamse tenniscoach krijgt geen nieuwe rechter-commissaris

Archieffoto rechter

Tenniscoach Mark de J. uit Rotterdam krijgt geen nieuwe rechter-commissaris. Hij diende woensdagavond een wrakingsverzoek in bij de rechtbank in Utrecht, maar dat is afgewezen. Advocaat Pieter Hoogendam stelt dat veel nadere onderzoekswensen van de verdediging zijn afgewezen, wat een eerlijke procesgang in de weg zou staan. Volgens Hoogendam moet er meer onderzoek worden gedaan naar de sporen van Everink en de auto van De J.

Mark de J. wordt verdacht van de moord op zakenman Koen Everink. De J. ontkent dat hij Koen Everink heeft omgebracht. Hij zegt dat hij door onbekenden was ontvoerd op het moment dat de zakenman werd vermoord. Volgens het OM wijst het bewijs wel degelijk in de richting van De J. Hij was op de avond van de moord hij Everink thuis en Everinks bloed is teruggevonden in de auto van De J. . Ook had De J. een forse gokschuld en had hij zijn familie gevraagd een horloge van Everink te verstoppen. De zaak tegen de voormalig coach van Robin Haase begint aanstaande maandag.