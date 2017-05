Feyenoordfans beschilderen kampioensdoek van 80 bij 41 mtr

Fans van de Sportclub Feyenoord Rotterdam hebben gisteravond op het Stadionplein voor de Kuip de laatste hand gelegd aan een gigantisch groen-wit-groen stadslogo-spandoek van 80 bij 41 meter.

Door tientallen vrijwilligers is dit doekkunstwerk de afgelopen weken in elkaar geflanst, aan elkaar genaaid en met honderden liters spuitbusverf be- c.q bijgewerkt.

Met vereende krachten is het daarna opgevouwen en met een bestelbusje naar een onbekende bestemming gereden.

Morgen moet een gespecialiseerd bedrijf de randen komen omzomen.

Waar het doek dan gehangen te zien zal zijn is, in de aanloop naar de wedstrijd tegen Excelsior zondag 7 mei op Woudestein, vooralsnog uiterst mistig.

Ook bij Jack Kerklaan lieten de mysterieuze makers na lang aandringen slechts summiere informatie los over de uiteindelijke bestemming......