Hond en baas in Chris Natuurlijk van 6 mei

Honden en hun baasjes, Feyenoordbloemen in Trompenburg Tuinen en de Vogelweek in Chris Natuurlijk van 6 mei.

Op pad met Oscar en Djoeke

Chris Natuurlijk gaat uit wandelen met Oscar Perro en zijn baasje Djoeke in een nieuwe serie over honden en hun baasjes. In aanloop naar de Dogparade010 op 20 mei in Rotterdam.

Trompenburg Tuinen in de ban van kampioenswedstrijd

We kunnen niet om de kampioenswedstrijd heen, ook niet bij Chris Natuurlijk. Dus we gaan bij de buren van Excelsior - Trompenburg Tuinen -kijken hoe ze daar de wedstrijd beleven waarin Feyenoord kampioen kan worden. Met bloemen in de clubkleuren van Feyenoord.

Nico de Haan en de vogels van Aert Schouman

Op eendenjacht met Kees Moeliker

Wat spoken eenden zoal uit in sloot en plas? En wat voor eenden komen er allemaal voor in de stad? In de Nationale Vogelweek kun je op eendenjacht met Kees Moeliker in de parken rondom het Natuurhistorisch Museum Rotterdam (NMR). Chris Natuurlijk krijgt een voorproefje van de vogelexcursie die de eendenman/alias directeur van het NMR op 14 mei geeft in het kader van de Nationale Vogelweek





Over Chris Natuurlijk

Waar hoor je over mooie parken, goede boeken of leuke wandelingen? Wat is de beste plek om duurzaam te dansen? Festivals, evenementen, lezingen en tentoonstellingen. Je hoort er meer van bij Chris Natuurlijk! Elke zaterdag van 08.00 tot 09.00 op 93.4 Radio Rijnmond.