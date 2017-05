Rijnmond Nu en route: Hendrik-Ido-Ambacht

De studio van Rijnmond Nu staat vandaag in een huiskamer. Niet zomaar een huiskamer, maar een gemeenschappelijke ruimte voor de bewoners van 'Stichting Anderdak'. Een bijzonder project geïnitieerd door ouders van mensen met een verstandelijke beperking.

Het creëren van een veilige plek voor je kind is natuurlijk wat iedere ouder wil. Uit onvrede over hoe het meestal geregeld is in Nederland, werd er tien jaar geleden een plan op tafel gelegd. Hoe kan je je kind geïntegreerd laten wonen, maar gewoon in een wijk maar waar je zélf de regie houdt over de zorg?

In Hendrik-Ido-Ambacht gebeurt het. In Rijnmond Nu gesprekken vanaf een bijzondere lokatie, maar natuurlijk ook actualiteiten, duiding, achtergronden.

