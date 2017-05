De Coolsingel gloort, aflevering 4: een jongen uit Katwijk

Zondag kan Feyenoord voor het eerst in 18 jaar weer landskampioen worden. Hoe is dat succes te verklaren? Verslaggever en Feyenoordsupporter Paul Verspeek telt af en noemt vijf redenen waarom de titel eindelijk/hopelijk wordt gewonnen. Aflevering 4: een visserszoon uit Katwijk.

Er was eens een jongen uit Katwijk, zoon van een visser. Hij kon aardig voetballen en dat bracht hem van Quick Boys, via FC Utrecht en Feyenoord naar Liverpool en Fenerbahçe. Dirk Kuijt.

Maar er was iets bijzonders: terwijl hij in het buitenland speelde, kwam hij toch regelmatig met zijn Gertrude naar de Kuip, om Feyenoord te zien spelen. Zijn club. Tijdens doelpunten zag je hem echt juichen. Hij beloofde: ik kom ooit terug. Dat hadden we vaker gehoord van spelers. Maar ik geloofde het. Bij hem wel.

Oppeppen

In augustus 2015 stond hij weer in het Feyenoordshirt op het veld, in Rotterdam. Zijn eerste wedstrijd was nota bene tegen Utrecht. Karsdorp kreeg rood, de vertwijfeling sloeg toe bij zijn ploeggenoten en toen kwam Kuijt: hij zwermde uit over het veld, pepte zijn mannen op. Niet versagen, schepje er bovenop, hoofden omhoog.

Met tien man sleepte Feyenoord er een 3-2 overwinning uit. Daar is de basis gelegd voor het latere succes. Daar is een Feyenoord geboren, dat erin bleef geloven, ook na tegenslag.

Sprookje

“Ik kom terug om prijzen te pakken”, zei Kuijt, augustus 2015. Vorig jaar de beker, dit jaar hopelijk de landstitel. Het sprookje van Dirk is dan compleet.

De laatste wedstrijden zit hij soms op de bank. Maar het maakt niet uit. Ook op de bank is hij de aanvoerder. Kuijt is overal. Hij zit in de hoofden van de spelers. Hij belichaamt de wil om te winnen. Een eenvoudige visserszoon uit Katwijk is de architect van het kampioenschap.

En trouwens, heb je dat filmpje van zijn jongste zoon Aidan gezien? Vijf jaar oud, pingelt het hele veld voorbij en scoort bijna achteloos. Man! Als we die eens kunnen behouden. Noteer maar vast: 2030. Feyenoord weer kampioen.