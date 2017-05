Rijgedrag verraadt gezochte Rotterdammer

Een 29-jarige Rotterdammer die in de nacht van woensdag op donderdag werd aangehouden om zijn opvallende rijgedrag, blijkt in België gezocht te worden voor poging tot doodslag.

Agenten hielden hem aan op de Mathenesserstraat. Hij had geen rijbewijs of identiteitsbewijs bij zich.

Omdat de politie op het bureau hasj in zijn kleding vond, besloten ze zijn huis te doorzoeken. Daar werd 50 kilo hasj, een bolletje cocaïne en vijf vuurwapenpatronen gevonden. Alles is in beslag genomen.

De man heeft geen geldig rijbewijs. Ook staat hij in België gesignaleerd voor een poging tot doodslag. Hij zal daarom worden uitgeleverd.

Zaterdag moet de verdachte voor de rechter-commissaris verschijnen.