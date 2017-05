Verboden: de tompouce met Feyenoord-logo

Flauw, wil hij het niet noemen. Maar teleurgesteld is hij wel. Bakker de Koning uit Puttershoek mag van Feyenoord geen tompoucen met een Feyenoord-logo meer verkopen.

"Ik wil Feyenoord niet afvallen, want ze staan in hun recht", reageert bakker Alwin de Koning. "Maar ik ben wel een beetje teleurgesteld, want we hopen nog veel kampioenstompoucen te verkopen."

De Koning verkocht tompoucen met daarop het logo van Feyenoord tot hij een brief van de club in de bus kreeg, waarin hij gemaand werd tot stoppen met de verkoop.

"We mogen het logo en het woord Feyenoord niet meer gebruiken", vertelt De Koning. "We hebben ze meteen uit het assortiment gehaald. Nu verkopen we een rood met witte tompouce met daarop een voetbal."

Een bakker die de Feyenoord-tompoucen nog wel verkoopt is Hiljo Hillebrand van Bakkerij van der Waal in Ridderkerk. Hij reageert dan ook verbaasd op het nieuws: "Heel verrassend, dat had ik niet verwacht."

Of Hillebrand nu stopt met de verkoop weet hij nog niet. "We moeten even na gaan denken hoe we dat gaan oplossen.

Feyenoord is erg alert op ondernemers die gebruik maken van het merk Feyenoord. Er wordt opgetreden tegen de verkoop van spullen die niet uit de officiële winkel komen.