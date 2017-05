Twee minuten stilte in de regio Rijnmond

Een muisstille menigte verzamelde zich donderdagavond bij het Monument voor de Gevallenen op het Rotterdamse Stadhuisplein voor de dodenherdenking in Rotterdam.

Burgemeester Aboutaleb was aanwezig voor de kranslegging en het Marinierskapel der Koninklijke Marine verzorgde de muziek.

Dordrecht

Rotterdam was natuurlijk niet de enige plek waar het stil was. In de hele regio Rijnmond werd stilgestaan bij de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog.

Zo was er in Dordrecht een stille tocht van het Oranjepark naar het Sumatraplein waar waarnemend burgemeester Peter van der Velden een krans legde.

Zwijndrecht

In Zwijndrecht liep er kort na zeven uur een stoet van de hoofdingang van het raadhuis naar het Raadhuisplein. Burgemeester Dominic Schrijer hield een toespraak.

Schiedam

In Schiedam vond de herdenking plaats bij het oorlogsmonument aan de Kop van de Plantage. Voorafgaand aan de ceremonie was er een herdenkingsdienst in de Nederlands Gereformeerde Kerk aan de Westvest.