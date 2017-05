Nog twee Rotterdammers opgepakt om schietpartij Dynamostraat

Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam

De politie heeft nog twee verdachten aangehouden voor de dodelijke schietpartij van woensdag in de Dynamostraat in Rotterdam. Een 24-jarige Rotterdammer werd 's middags zwaargewond naar het Ikazia Ziekenhuis gebracht en overleed een paar uur later aan zijn verwondingen.

Woensdag arresteerde de politie ook al twee Rotterdammers van 21 en 25 jaar oud. Zij zaten in de auto waarmee het slachtoffer naar het Ikazia Ziekenhuis werd gebracht. De inzittenden legden de hevig bloedende man bij de hoofdingang neer. In eerste instantie meldde de politie dat er vier mensen in die auto zaten en dat die allemaal waren opgepakt, maar nu blijkt dat het om twee verdachten gaat. Woensdagavond laat werd een derde verdachte aangehouden. De politie wil niets zeggen over zijn leeftijd of woonplaats. Donderdagmiddag hielden agenten de vierde verdachte aan. Het gaat om een 34-jarige Rottedammer. Inmiddels is duidelijk dat niet alleen in de Dynamostraat, maar ook in een berging van een pand aan de Motorstraat is geschoten. De man die in Rotterdam-Zuid om het leven kwam, verloor vorige week zijn broer bij een schietpartij op Curaçao. De familie ontkent dat er een link is tussen de twee moorden.