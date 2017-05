Vier jaar cel voor Jumbo-overvallers Dordrecht

Twee van de drie Rotterdammers die in mei 2016 werden aangehouden voor de overval op de Jumbo in Dordecht, zijn door de rechter veroordeeld tot vier jaar cel. De derde verdachte werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs.

Justitie had zes jaar cel geëist tegen de overvallers. De drie mannen hebben altijd ontkend dat ze iets met de overval te maken hadden.

Die ontkenning blijkt niet geloofwaardig. De vluchtauto die bij de overval is gebruikt, was van een van de verdachten. Op zijn mobiele telefoon stonden ook foto's van een masker en vuurwapen die volgens de politie sterk lijken op wat er door de daders is gebruikt.

De overvallers glipten mei vorig jaar de Jumbo binnen om de kluis leeg te halen. Hierbij werden negen medewerkers met tie-wraps vastgebonden aan verwarmingsbuizen.

De daders sloegen op de vlucht op het moment dat de koerier aanbelde. Ze konden een paar spullen als buit meenemen, waaronder een portemonnee, meegenomen.