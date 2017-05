Kleine brand in verzorgingshuis Rotterdam-Zuid

Brandweer Rotterdam Rijnmond (Foto: Tom van Vark)

In een verzorgingshuis aan de Grote Hagen in Rotterdam-Zuid heeft vrijdagochtend vroeg korte tijd brand gewoed. Een bewoner is nagekeken door het ambulancepersoneel, maar raakte niet gewond.

De brand ontstond rond 06.15 uur in een van de kamers. Een brandende sigaret is vermoedelijk de oorzaak, zegt de brandweer. Het vuur was snel onder controle. Een deel van het verzorgingshuis is korte tijd ontruimd geweest.