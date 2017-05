Zo viert de regio Rijnmond de vrijheid

Bevrijdingsfestival Rotterdam 2016

Het is Bevrijdingsdag en dat zal voor veel mensen een vrije dag zijn. Hoewel het met ongeveer 13 graden en weinig zon niet ideaal festivalweer is, blijft het droog en zijn er weer tal van festiviteiten door het land. Wat is er zoal te doen in onze regio?

Een van de gratis Bevrijdingsfestivals is in Rotterdam in het Park bij de Euromast. Daar spelen onder anderen Maan, DJ Paul Elstak en Lucas Hamming. Ook wordt hier Radio Freedom gemaakt. Ambassadeurs

Traditiegetrouw zijn er weer ambassadeurs van de vrijheid. De Staat en De Jeugd van Tegenwoordig gaan met een helikopter langs de veertien bevrijdingsfestivals door het hele land. De Jeugd van Tegenwoordig komt naar Rotterdam. De Rotterdamse hiphop-formatie Broederliefde zou één van de ambassadeurs van de vrijheid zijn en meerdere optredens door het land geven. Maar nadat er ophef ontstond over 'antisemitische leuzen' door een van de leden van Broederliefde, trokken de vijf Rotterdammers zich terug. Rest van de regio

In Dordrecht wordt Bevrijdingsrock gehouden. Op verschillende locaties door de stad worden optredens gegeven door bands. In Gorinchem kun je 's avonds terecht bij Podium Gorcum. Daar wordt voor de tweede keer Bevrijdingspop gehouden. Meerdere artiesten maken hun opwachting bij dit gratis feest. In Brielle wordt ook een meerdaags bevrijdingsfestival gehouden. Vrijdag worden onder meer de lopers van het Wageningse bevrijdingsvuur binnengehaald en kan een nagemaakt kampement uit de Tweede Wereldoorlog worden bezocht.