'Molenwaard was te voorbarig met stem-app'

De gemeente Molenwaard is op de vingers getikt vanwege de beoogde proef met een stem-app. Demissionair minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) schrijft aan de Tweede Kamer dat de gemeente te voorbarig is geweest.

Molenwaard maakte deze week bekend dat ze samen met de gemeenten Hollands Kroon, Lingewaard, Almelo en Emmen inwoners wil laten stemmen via een app op een mobiele telefoon of computer.

Het is de bedoeling dat het experiment tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 van start gaat. Iedereen zou naast een digitale stem wel ook nog een papieren stem moeten uitbrengen, omdat de stem anders niet geldig is.

Plasterk zegt dat hij niks wist van de plannen. Volgens de minister is het stemmen via internet niet veilig genoeg, zeker nu computerkrakers steeds vaker actief lijken te zijn. Hij ziet dat in de nabije toekomst niet veranderen.

De gemeenten hadden moeten navragen, waar het stemmen via de app allemaal aan moet voldoen, zegt Plasterk. Hij laat zich er niet over uit of de proef door kan gaan.