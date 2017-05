'Veel banen op de tocht bij zelfstandig AkzoNobel'

Werknemers van AkzoNobel krijgen meer werkzekerheid en groeimogelijkheden als het verf- en chemiebedrijf samengaat met het Amerikaanse PPG Industries. Dat zegt een van de aandeelhouders op basis van onafhankelijke onderzoek.

Akzo maakt onder meer Sikkens verf. PPG maakt verf voor Histor en Sigma. Volgens PPG is een overname het beste voor alle partijen. Akzo denkt daar anders over en heeft twee overnamebiedingen afgeslagen. Over de laatste bieding wordt nog nagedacht.

Banenverlies



De aandeelhouder heeft forse kritiek op de plannen die Akzo zelf met het bedrijf heeft. Mogelijk wordt de chemietak verkocht, waaronder de locatie in de Botlek valt. Het bedrijf blijft dan zelfstandig.

Als dat gebeurt, raken mogelijk 6400 mensen hun baan kwijt, zeggen de onderzoekers. Volgens hen zal nog geen kwart van de 6400 banen verloren gaan als Akzo wordt overgenomen.

Regio



AkzoNobel heeft in onze regio vestigingen in Groot-Ammers, Rhoon en de Botlek. Daar werken ongeveer vierhonderd werknemers. PPG zegt ook na een fusie kantoor te blijven houden in Nederland.