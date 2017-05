FC Rijnmond met De Haan en De Wolf

Ferry de Haan en John de Wolf zijn vanmiddag te gast in FC Rijnmond. Samen met presentator Etienne Verhoeff en Geert den Ouden kijkt het duo vooruit op het komende voetbalweekend waarin Feyenoord kampioen kan worden.

De Haan en De Wolf zijn ervaringsdeskundige op het gebied van kampioen worden met Feyenoord. De Wolf was in 1993 de beste van Nederland met Feyenoord. De Haan was er in 1999 bij toen de Rotterdammers voor het laatst de landstitel pakten.

FC Rijnmond begint vrijdagmiddag om 17.19 en wordt daarna elk uur herhaald. Ook is de uitzending terug te zien op onze website.