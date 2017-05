Nog drie mensen in ziekenhuis na zuurlek IJsselland Ziekenhuis

Foto: GinoPress (ANP)

Nog drie mensen liggen vrijdagochtend in het ziekenhuis na het zuurlek in het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel. Een van hen is er erg slecht aan toe.

De andere twee zijn nog opgenomen ter observatie. Of het om medewerkers gaat of patiënten die al in het ziekenhuis lagen, wil het ziekenhuis niet kwijt. Het lek ontstond donderdagochtend. Een jerrycan met het ontsmettingsmiddel perazijnzuur stond open waardoor de stof vrijkwam. Zeventien mensen hadden daardoor last van ademhalingsproblemen. De meesten konden na controle weer naar huis. De politie hield donderdagmiddag in Gouda een 25-jarige medewerker van het ziekenhuis aan, omdat hij betrokken zou zijn bij de zuurlekkage. Over de rol van deze uitzendkracht kon de politie vrijdagochtend nog niks zeggen.