FC Den Bosch - FC Dordrecht live op Rijnmond.nl

FC Dordrecht speelt vanavond de allesbeslissende wedstrijd om lijfsbehoud in de eerste divisie tegen FC Den Bosch. De ploeg van trainer Gérard de Nooijer heeft een punt nodig om zich op eigen kracht veilig te spelen. Bij een nederlaag is FC Dordrecht afhankelijk van het resultaat van hekkensluiter Achilles '29, thuis tegen Jong PSV.

Het duel van de Dordtenaren in Den Bosch is live te volgen via een stream op Rijnmond.nl. Rob van der Meer doet vanaf 20.00 uur verslag. Mis niets van de ontknoping onderin de Jupiler League.