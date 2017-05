Groninger fietst voor landskampioenschap naar Rotterdam

Nu Feyenoord het landskampioenschap voor het grijpen heeft, blijkt maar weer hoe diep de liefde van supporters voor 'hun cluppie' zit. Het zit zelfs zo diep dat ze van heinde en ver komen. Rob de Waard komt ervoor helemaal vanuit Groningen naar Rotterdam gefietst.

De Waard begon donderdagochtend aan zijn missie. Binnen drie dagen wil hij de fietstocht van zo'n 235 kilometer afleggen. Het is de bedoeling dat hij zaterdag op de Coolsingel aankomt.

Feyenoorder



Wat De Waard bezielt om deze tocht op de fiets af te leggen? "Eens een Feyenoorder, altijd een Feyenoord", zegt hij vrijdag op Radio Rijnmond. "Ik ben al vanaf mijn zevende fan en nu met 61 jaar nog steeds."

De Groninger heeft sinds 1998 een seizoenskaart en reist iedere twee weken naar Rotterdam om zijn club te zien spelen. "Ik zie het als een dagje uit. Het waren achttien zware jaren met veel frustraties en teleurstellingen, maar nu is het dan eindelijk bijna zover."

Kroeg



Een tijd terug riep De Waard in een kroeg onder genot van een biertje dat hij bij een kampioenschap naar Rotterdam zou fietsen. "En dan word je daar later altijd aan herinnerd", vertelt hij. Er zat daarom niks anders op dan zijn fiets uit 1998 snel te laten opknappen.

De Waard is onderweg bijna niet te missen: hij fietst rond in Feyenoordkleding. "Ik doe het echt in m'n eentje, geniet van de omgeving en heb muziek in m'n oor. Maar als Feyenoord dit weekend geen kampioen wordt, kom ik volgende week wel gewoon met de auto terug."