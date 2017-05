Johan Cruijff Schaal voortaan in stadion kampioen

De wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal wordt voortaan in het stadion van de kampioen gespeeld. De titelhouder wordt hierdoor extra geëerd. De KNVB hoopt door de verandering dat de wedstrijd meer gaat leven onder de supporters.

Ook komt de wedstrijd meer in het teken te staan van de Johan Cruijff Foundation. Voor elk kaartje dat wordt verkocht, wordt er een euro afgedragen aan de stichting. Het streven van de KNVB is om bij de Johan Cruijff Schaal uiteindelijk een zelfde soort ambiance te creëren als in de bekerfinale.

De Johan Cruijff Schaal is de Nederlandse Supercup. De bekerwinnaar speelt tegen de landskampioen. Vorige jaar verloor bekerwinnaar Feyenoord deze wedstrijd nog van kampioen PSV. Door de verandering speelt Feyenoord, als het zoals alom verwacht de titel pakt, volgend seizoen op 5 augustus tegen bekerwinnaar Vitesse in de eigen Kuip.