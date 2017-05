Mannen opgepakt na inval drugspand

De politie in Rotterdam heeft acht mannen opgepakt nadat agenten een inval hadden gedaan bij een drugspand.

Agenten kregen het pand in het vizier, omdat ze verdachte dingen zagen rondom het huis. Nadat ze een tijdje hadden gepost en een taxichauffeur naar buiten hadden zien komen met een grote boodschappentas, grepen ze in. In de tas bleek 11 kilo harddrugs te zitten.

De politie doorzocht daarna de woning. Het pand bleek een zogeheten versnijdingspand te zijn. Dat is een plek waar met versnijdingsmiddelen harddrugs worden gemaakt. Binnen werden nog 10 kilo drugs en een vuurwapen gevonden.

De acht verdachten die zijn aangehouden zijn 17 tot 35 jaar en komen uit Rotterdam of hebben geen vaste woon- of verblijfplaats. De arrestaties waren in de nacht van woensdag op donderdag, maar zijn nu pas bekendgemaakt.

De drugs, het wapen en twee auto's zijn in beslag genomen.