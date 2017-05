Laatste kaarten Excelsior-Feyenoord vergeven: Hannie Bouman wint

Hannie Bouman heeft de laatste twee kaartjes voor Excelsior - Feyenoord gewonnen. Van de ruim 13.000 aanmeldingen is zij de geluksvogel die zondag op de tribune zit van het Van Donge en De Roo-stadion in Kralingen.

In het radio-programma Middag Aan De Maas werd vrijdagmiddag bekendgemaakt wie de kaarten heeft gewonnen. Hannie Bouman reageerde dolenthousiast toen presentator Etienne Verhoeff haar de vreugdevolle mededeling deed. Hannie is al jaren fan van Feyenoord en stond met tranen in haar ogen in haar huiskamer na het horen van het nieuws. Met het tweede kaartje maakt de 66-jarige haar schoonzoon Jelle blij.

Luister hierboven naar het radio-fragment van een dolblije prijswinnaar. RTV Rijnmond mocht de kaartjes weggeven na een actie in samenwerking met Excelsior.