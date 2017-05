Feyenoord fit voor kampioenswedstrijd in Kralingen

Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst

Feyenoord werkt met een fitte groep naar het kampioensduel met Excelsior toe. Trainer Giovanni van Bronckhorst kan alleen niet beschikken over Sven van Beek en Par Hansson. Rick Karsdorp trainde de afgelopen twee weken weer volledig mee en staat in Kralingen in de basis.

Al twee weken leeft Rotterdam naar de kampioenswedstrijd toe. Dat merkt ook Van Bronckhorst. "Je voelt dat deze week uniek is. Na achttien jaar weer een kampioenswedstrijd, dat is uniek. Je merkt dat in alles, aandacht media. Mensen op training." Ook Van Bronckorst voelt de spanning die Feyenoord-supporters voelen. "Ik heb wel spanning in mijn lijf. Dat had ik als speler, nu ook als trainer. Maar ik ben gefocust om het team goed voor te bereiden op de wedstrijd.' "Ik heb vertrouwen in mijn team, al het hele jaar. Als je ons ziet, zie je een ploeg die kampioen wilt worden. Ook zondag."