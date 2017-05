Alle leerlingen kunnen Feyenoord-vrij krijgen

Leerlingen van openbare scholen in Rotterdam en omstreken die komende maandag bij de huldiging van Feyenoord willen zijn, kunnen toestemming krijgen van hun school. Ouders moeten dan wel een officieel verzoek indienen.

Ook scholenkoepel BOOR heeft dit alvast aan alle schooldirecteuren laten weten. Volgens BOOR mogen directeuren zelf bepalen of ze de huldiging een goede reden vinden voor verlof.

Gewichtige reden



In de schoolrichtlijnen staat dat de directie alleen verlof mag geven onder een 'gewichtige omstandigheid'. De huldiging van Feyenoord kan daar onder vallen. Volgens het BOOR valt het door de vakantie niet te regelen om iedereen van alle scholen vrij te geven.

De lessen op de scholen die vallen onder BOOR gaan daarom wel gewoon door. Leraren die dat willen kunnen in de klas aandacht besteden aan het aanstaande kampioenschap. Zo mogen ze met de klassen live tv kijken.

Geen collectieve vrije dag



D66-raadslid Jos Verveen riep scholen vorige week op scholieren vrij te geven voor de huldiging. Volgens BOOR heeft de gemeente Rotterdam geen algehele vrije dag ingelast voor alle scholen.

Dat heeft te maken met het aantal vrije uren dat een school te besteden heeft. Als er geen uren meer over zijn, moet een vrije dag voor Feyenoord later worden ingehaald. Iedere school heeft daarom zelf de verantwoordelijkheid over eventueel vrij geven.