Dirk Kuyt: 'We hebben één simpele taak, winnen'

Dirk Kuyt geniet in de aanloop naar Excelsior - Feyenoord. De aanvoerder ziet gelijkenissen met de aanloop naar de bekerfinale van vorige jaar. "Het proces is hetzelfde, maar dan heftiger en intenser."

Kuyt merkt geen kampioenspanning bij zijn medespelers. "Iedereen weet dat we nog een simpele taak hebben, winnen. Wat dat betreft gaat de groep daar volwassen mee om. Ondanks dat we een paar 'jonge pikkies' in de groep hebben."

Als Feyenoord zondag kampioen wordt, neemt Kuyt de schaal in ontvangst. Over "zijn" titel wil de aanvaller niet spreken. "Het is onze titel. Het is de titel van Feyenoord."

Toekomst

Kuyt weet nog niet of hij volgend seizoen in de Kuip speelt. "Ik ben teruggekomen naar Feyenoord om kampioen van Nederland te worden. Daarna ga ik kijken hoe ik me daar bij voel."