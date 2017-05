Pastoor: 'Moeten aandacht bij ons werk houden'

Trainer Alex Pastoor kan zondag in de belangrijke degradatiewedstrijd van Sparta tegen FC Twente niet beschikken over Paco van Moorsel, Ivan Calero Ruiz, Loris Brogno en Roland Bergkamp. De Rotterdammers moeten winnen van de Tukkers om de kans op directe handhaving levend te houden.

De selectie vertoefde deze week enkele dagen in Leende in Noord-Brabant. Even weg van de Rotterdamse drukte. "Een andere omgeving, dat kan verfrissend werken. Even de gehele dag met elkaar doorbrengen. De puntjes op de i zetten. Je gaat er geen wedstrijden mee winnen, maar het kan verfrissend werken."

Sparta zit in een zware fase, waarin het klap op klap incasseert. Een weekje rust, met de bekerfinale van vorig weekend, heeft de selectie goed gedaan, zegt Pastoor. "Daar hebben wij wel ons voordeel mee kunnen doen. We hebben goed en rustig naar deze wedstrijd toe kunnen leven."

Toch is de druk groot zondag, op het eigen Kasteel tegen FC Twente, na een belabberde reeks. "Dat doet altijd iets met mensen. Als je dat intern kunt houden, blijkt er niets aan de hand te zijn. Pas als je naar buiten treedt komt de aandacht daar weer voor. We moeten ons aandacht bij het werk houden. Het uitvoeren van taak en functie moet helder zijn. Daar gaat de aandacht naar uit."

Sparta - FC Twente begint zondag om 14.30 uur.