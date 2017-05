Brussel zet Griekse groeiprognose lager

De Europese Commissie stelt haar groeiprognose voor 2017 voor Griekenland naar beneden bij van een eerdere 2,7 procent naar 'dicht bij' de 2 procent. Dat zei een hoge EU-functionaris vrijdag in Brussel.

De reden is dat de toch al fragiele economie de laatste maanden van 2016 en begin dit jaar te lijden heeft gehad onder de onzekerheid over het Griekse steunprogramma van 86 miljard euro. De onderhandelingen over de hervormingen en bezuinigingen die de regering moet uitvoeren om in aanmerking te kunnen komen voor de goedkope leningen van haar geldschieters hebben anderhalf jaar aangesleept. Er is nu een akkoord, maar tientallen wetten moeten nog door het parlement.

Zodra dat is gebeurd, beslissen de ministers van Financiën van de eurolanden of er vers geld naar Athene kan. Deze zomer heeft Athene zo'n 7 miljard euro nodig om aan schuldverplichtingen te voldoen. Over de hoogte van een lening uit het Europese noodfonds ESM is nog geen besluit genomen.

Ondanks de iets ingezakte economie is Brussel vol vertrouwen over Griekenland, dat het beter doet dan verwacht. Vorig jaar werd een spectaculair primair overschot (zonder de rentebetalingen op de staatsschuld mee te rekenen) van 4,2 procent geboekt, terwijl de kredietverleners van de EU en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) 0,5 procent hadden geëist.

Als Griekenland de gevraagde wetgeving heeft ingevoerd, komt de gevoelige kwestie van schuldverlichting aan de orde. Eurogroepvoorzitter en demissionair minister Jeroen Dijsselbloem zei dinsdag dat er ,,een geloofwaardige strategie" moet komen ,,die ervoor zorgt dat de Griekse schuld houdbaar is.”